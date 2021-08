هل تتوقف عمليات واشنطن في العراق بعد سحب الكونغرس سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض؟

دبي - محمود عبدالرازق - لماذا تسير واشنطن في هذا الاتجاه وما هي سيناريوهات التعامل التي قد تستخدمها حال استهدافها في العراق.

أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس الماضي، أن هذا التحرك يعتبر علامة حديثه على أن المشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يكتسبون قوة دفع في جهودهم لإعادة تأكيد سلطة الكونغرس الدستورية لإعلان الحرب بعد توقيع عدد من أعضاء الحزبين على مشروع القانون.

ويرى مراقبون أن التفويض الأمريكي لاستخدام القوة في العراق كان مرتبطا بالفترة السابقة ومقيدا بها، وأن تلك المرحلة قد انتهت وانتقل الأمر إلى مظلة التحالف الدولي والذي يعمل بموجب تفويض مطلق من مجلس الأمن الدولي ضمن نطاق مواجهة الإرهاب، وهو ما يعطي شرعية لتواجد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والمنطقة.

بداية يقول المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم، إن التفويضات الأمريكية السابقة للحرب، من المعلوم أنه تم توظيفها لاستهداف العراق في حقبة الحكم الماضية قبل العام 2003 بدعوى أزمة الكويت، ثم تم تعزيز تلك التفويضات بحزمة من العقوبات والتي تعلقت بموضوع التسليح العراقي، الذي تبين فيما بعدها أنها "كذبة وخدعة " من قبل بوش الابن ووزير دفاعه كولن باول وخدعوا الرأي العام الأمريكي، وللأسف لم تعتبر بها الإدارة الأمريكية، وكان القرار يستهدف القدرات العسكرية الوطنية للدولة وقتها.

توقيت دقيق

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الغريب أن هذا القانون أو التفويض الأمريكي كان يستخدم ضد قوة وضد دولة ونظام في ذلك الوقت، والآن يعتزمون إلغاء تلك التفويضات في الكونجرس ومن ثم يوقع عليها الرئيس، في الوقت الذي يعتبر فيه العراق والمجتمع الدولي في حاجة لمكافحة الإرهاب والمليشيات التي تستهدف القوات الأمريكية والبعثات الدبلوماسية، فمن الغرابة أن يتم الحديث عن إلغاء تلك التفويضات في هذا الظرف.