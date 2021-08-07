اعتقال لبناني تسلل إلى داخل إسرائيل في منطقة الجليل الغربي

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "قبل وقت قصير جرى تلقي إنذار بوجود حالة تسلل في منطقة عرمشة على الحدود اللبنانية، عند نقطة الحدود وسط مركز قرية جورديح".

وتابع: "هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع وطوقت المنطقة، وتم اعتقال المشتبه به خلال دقائق حيث يجري التحقيق معه في المكان"، مضيفا "ليس هناك مخاوف من وقوع حادث أمني".

وتزايدت التوترات على الحدود الإسرائيلية الللبنانية منذ الأربعاء الماضي، عندما أطلقت عدة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، فيما رد جيش الأخيرة بقصف مناطق مفتوحة بجنوب لبنان.

وعاد "حزب الله" وأعلن أمس الجمعة، في بيان، أن قواته أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

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