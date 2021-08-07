شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يعلن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، عن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت.

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أنه نظرا لتراجع الحاجة إلى وجود قوات "OTH" من قوات التحالف في العراق فقد عادت إلى قواعدها الأصلية في الكويت وغادرت العراق.

ولفت البيان إلى أن قوات من التحالف (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) قوة الأفق (OTH) أكملت مؤخرا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينج بالكويت.