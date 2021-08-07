شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الرئاسات والقوى السياسية تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجمعت الرئاسات العراقية، والقوى السياسية خلال اجتماعها، اليوم السبت برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالعاشر من أكتوبر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - أنه "عُقد في القصر الحكومي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق".

وأضاف البيان، أن "المفوضية عرضت شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من أكتوبر المقبل".

وأكد الكاظمي - وفقا للبيان - "تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية".

وتابع البيان أن "القوى السياسية الوطنية، أجمعت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد".

وجدّد الكاظمي والقوى السياسية الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة".