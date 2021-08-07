شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مناطق عراقية ضمن قائمة الـ10 الأعلى بدرجات الحرارة المسجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت 4 مناطق عراقية، اليوم السبت، في قائمة الـ10 الأعلى في درجات الحرارة العظمى المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مدينة الجهراء الكويتية حلت بالمرتبة الأولى على مستوى العام مسجلة 50.1 درجة مئوية، تلاها مطار الملك فهد في مدينة الدمام السعودية بـ49.8 درجة مئوية، ثم مدينة كوليناز دي توكانتس في البرازيل بـ49.7 درجة مئوية، ثم منطقة مِطربة شمال الكويت بـ49.6 درجة مئوية".



وأضافت أن "منطقة صليبية في الكويت حلت خامسة بـ48.9، فيما جاءت 4 مناطق عراقية بالمراتب من 6 حتى 10، كالتالي: قضاء علي الغربي في محافظة ميسان 48.6، بدرة في واسط 48.5، خانقين بمحافظة ديالى 48.5 وأخيراً منطقة حي الحسين في البصرة بـ 48.4".