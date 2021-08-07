شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: حزب "التجمع للأحرار" يتصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية بـ638 مقعدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية المغربى السيد عبد الوافى لفتيت، تصدر حزب التجمع الوطنى للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التى جرت أمس الجمعة، بفوزه بـ 638 مقعدا، أى بنسبة 28,61 % من مجموع المقاعد.

وأوضح السيد عبد الوافى لفتيت، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية، اليوم السبت، أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أى بنسبة 16,28 %، فيما جاء حزب الاستقلال فى المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أى بنسبة 16،14 %.. مضيفا أن حزب الحركة الشعبية حل رابعا بـ 160 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية بـ 146 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستورى بـ 90 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ 82 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ 49 مقعدا (أى بنسبة 20 ,2%).

وأشار وزير الداخلية إلى أن الهيئات السياسية الأخرى، والبالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أى بنسبة 18, 3 %، فى حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أى بنسبة 15 ,12 %، وأن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أى بنسبة 7,67 % من مجموع المنتخبين.