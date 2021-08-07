شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد جماعة الحوثي عشرات القتلى والمصابين غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الجيش اليمني من صد هجوم لجماعة الحوثي غرب محافظة مأرب، وذكرت الفضائية اليمنية، أن قوات الجيش كبدت جماعة الحوثي، عشرات القتلى والمصابين بخلاف تدمير عربات ومعدات عسكرية خاصة بالحوثي.

واستهدفت مدفعية الجيش مواقع وتحركات الجماعة على امتداد الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ، جماعة الحوثي ، وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات متفرقة لجماعة الحوثي وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.