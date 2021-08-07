شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص خلال إحباط جيش الأردن محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى أردنى، مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح إثر إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال المصدر إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم، ولاذ الباقى بالفرار إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردني".