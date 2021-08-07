شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن مقتل جنديين وإصابة آخر فى انفجار لغم بولاية عين الدفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية مقتل جنديين اثنين وإصابة جندى آخر بجروح، إثر انفجار لغم تقليدى الصنع بولاية عين الدفلى بغرب البلاد، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال بيان للوزارة إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى يوم 6 أغسطس 2021، وإثر انفجار لغم تقليدى الصنع، تم تسجيل استشهاد كل من الجندى المتعاقد، مزيان فؤاد، والجندى المتعاقد، عمور صلاح الدين، فى ميدان الشرف، فيما أصيب الجندى المتعاقد، ديب بدرالدين، بجروح طفيفة".

وأضاف البيان أن "الجيش عازم على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم".