السفارة العراقية في روسيا تعلن تنظيم رحلة لإجلاء مواطنيها من بيلاروسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب السفير العراقي في روسيا عبد الرحمن الحسني تغريدة، عبر حسابه الشخصي على تويتر، جاء فيها: "تعلن سفارة جمهورية العراق في روسيا أن الخطوط الجوية العراقية ستنظم رحلة إجلاء للمواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا يوم الثلاثاء 10/ 8 / 2021 وسيتواجد الوفد القنصلي التابع للسفارة في مكتب الخطوط الجوية العراقية وفي المطار لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين الكرام".

​وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن سفارة البلاد في موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع بشأن مقتل مواطن عراقي على حدود بيلاروسيا وليتوانيا، وحث العراقيين على عدم الوقوع ضحايا الهجرة غير الشرعية.

ذكرت قناة بيلاروسيا التلفزيونية الحكومية أن سبب وفاة مهاجر من العراق على الحدود البيلاروسية الليتوانية كانت بسبب أزمة نزيف دم حادة.

هذا وأعلنت ليتوانيا مؤخرًا عن ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا. وفي هذا الصدد، أعلنت سلطات البلاد حالة الأزمة في 2 يوليو. وتشير أحدث البيانات إلى أنه تم احتجاز أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي في ليتوانيا على الحدود مع بيلاروسيا منذ بداية العام.

وساء الوضع على الحدود الليتوانية البيلاروسية في الأيام الأخيرة، حيث صرح حرس الحدود في بيلاروسيا مرارًا بقيام ليتوانيا بطرد مهاجرين قسريًا إلى الأراضي المجاورة، أصيب العديد منهم معظمهم من المواطنين العراقيين.