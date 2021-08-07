سوريا تصدر بيانا وترد على اتهامات إسرائيل "المفبركة" ضد إيران

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Atta Kenare

ونقلت "وكالة الأنباء السورية- سانا"، عن مصدر رسمي قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة، الاتهامات المفبركة التي تحيكها إسرائيل والإدارة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية التابعة لها، والتي تأتي في إطار الاستهداف الممنهج لإيران".

وأعرب المصدر عن ثقته بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأمريكي والغربي، مضيفا أن هذه الاتهامات لن يكون لها أي تأثير على خيارات إيران الوطنية ودورها البناء في حفظ الاستقرار في المنطقة.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس قبل الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، فيما وصفت الخارجية الإيرانية اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره البريطاني لبلادها بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب بـ"التصريحات الفارغة".

>> يمكنك متابعة المزيد حول أخبار إيران.