مامعنى أن تحترم ذاتك؟

الكويت - هبة التوبجي - الذات هي النفس وقد جعلها الله أمانة لدى كل فرد وسوف يتحاسب عليها اذا أساء لها أو سمح للغير بأن يسيء لها.

تحصل في الحياة مواقف تجعلنا نسمح للغير بأن يسيء لذاتنا وان يتجاوز عليها حد الجراح وايضاً تحصل مواقف تجعلنا نتصرف من غير قصد ومن ثم نكتشف أننا أسأنا لذاتنا وانفسنا.

عندما نعي ونعلم أننا فعلنا تلك الإساءة للنفس لابد أن نتدارك ذلك ونعتذر لها ويكون الإعتذار لها بوضع معاهده بيننا وبين أنفسنا الا نسمح لنا وللغير معاملتنا بأقل تقدير مما نكون نحن عليه لان النفس كرمها الله ووضعها بداخل أجساد بشر لديهم عقول سلمهم الله زمام أمرها وأمرهم لان الله كرم الإنسان وجعله في افضل مكانه لقوله سبحانه وتعالى(لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍۢ)

لان النفس كرمها الله واعزها فلماذا يذل الإنسان نفسه ويهينها

قدروا ذاتكم واحترموها وضعو ذواتكم في مكانة ذهبية وسوروها بأسوارٍ ذهبية لانكم اذا فعلتم ذلك سترفع شأنكم وتجعلكم أكثر علواً، ولن يتجاوزها الغير مادمتم لم تسمحوا لهم بذلك.

أبتعدو عن الأشخاص السلبين واقطعوا علاقاتكم بالأشخاص الذين لايقدرونكم لأنكم عندما تبتعدون عن الأشخاص السلبيين والذين لايقدرونكم وقطعتم علاقتكم بهم هذا لايعني أنكم تكرهونهم بل انتم تحترمون ذواتكم.

كتبه

نوير الحارثي