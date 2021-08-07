«شرطة مكة»: القبض على 5 اثيوبيين تهجموا على منزل بحي شعبي في جدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام (5) أشخاص بالتهجم على منزله في أحد الأحياء الشعبية لمحاولة الدخول إليه ، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع تم القبض على المتهمين وهم (5) وافدين من الجنسية الإثيوبية ، حيث أشارت الاستدلالات الأولية إلى أن ذلك كان نتيجة خلاف سابق بينهم ، وجرى إيقافهم و استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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