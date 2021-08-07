لاعبة الكاراتيه فريال أشرف تحصد ذهبية نسائية تاريخية لمصر في الأولمبياد

دبي - محمود عبدالرازق - كانت المباراة حذرة وظل التعادل السلبي قائما في أول دقيقتين و20 ثانية، قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنقطة، ثم ثم تقدمها لتصبح النتيجة 2-صفر، لتنتهي المباراة وتتوج الصيدلانية المصرية بالذهبية.

وتعد الميدالية التي فازت بها فريال اليوم أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو، وأول ميدالية ذهبية أولمبية في لعبة الكاراتيه على مستوى أفريقيا ومصر، لأن هذه هي أول مرة يتم فيها إدراج رياضة الكاراتيه في الأولمبياد، كما إنها أول ميدالية نسائية في تاريخ مصر في الأولمبياد.

وفي أول تصريحات لها عقب فوزها التاريخي، أكدت فريال أشرف في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" القطرية أن انتصارها اليوم دفعت ثمنه ضغط نفسي وعصبي لكي تحقق انتصارا لبلدها مصر، كما أنها حرصت على توجيه الشكر لكل من ساندها ووالدتها.

​ويأتي فوز فريال أشرف بعد أن فازت لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق، أمس الجمعة، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كيلوغراما، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى واحدة ذهبية لفريال أشرف، وأخرى فضية حصدها أحمد الجندي في رياضة الخماسي الحديث فردي رجال، و4 ميداليات برونزية فاز بها الثلاثي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبا التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة.