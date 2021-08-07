السعودية وعمان تتعهدان بالعمل مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لإيجاد حل سياسي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "أرحب بتعيين السيد هانز غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن. نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".

وأضاف ابن فرحان، أن "المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، عن ترحيبه بتعيين غروندبرغ، في منصبه الجديد.

وقال البوسعيدي في بيان، إن "سلطنة عُمان تتطلع للعمل معه [هانز] في هذا الملف المهم ومواصلة الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية في أقرب الآجال".

وثمن البوسعيدي بحسب البيان، مسيرة السفير غروندبرغ ومعرفته بشؤون اليمن والمنطقة، معربا عن تطلعه بأن تسهم خبرة المبعوث الأممي الجديد المهنية، في المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل الأطراف كافة، وتسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، هانز غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث، الذي تولى منصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية.