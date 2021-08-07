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المغرب تدرج الفئة العمرية 20 سنة فما فوق للتلقيح ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الصحة المغربية توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد (كوفيد-19)، لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية اليوم السبت - أنه تقرر أيضا السماح بالتلقيح في أي مركز من مراكز التلقيح لأخذ الجرعات سواء الأولى أو الثانية، دون شرط العنوان وبلد السكن؛ وذلك بهدف تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد الفيروس، وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح.


ودعت الصحة المغربية جميع الفئات المستهدفة إلى الاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ وذلك بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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