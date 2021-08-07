شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: انهيار عدد من المنازل جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل بالسودان، أن السيول تسببت فى أضرار وانهيار لعدد من المنازل بمحلية بربر ما بين كلى وجزئي بمناطق( الخيراب والترزياب) بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

أوضح التقرير اليومي ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي 15مترا و 55 سم بارتفاع 11 سم عن منسوب الأمس.

فيما سجل نهر عطبرة 14 مترا و 82 سم بارتفاع 9 سم عن منسوب الأمس الفاصل المدارى يمر شمال وادى حلفا.

وأشار التقرير إلى انهيار عدد من المنازل بالرضياب والفاضلاب شمال وتأثر مدرستين جراء السيول بمحلية عطبرة بمنطقة الرضياب كما تسببت السيول فى أضرار وانهيار لعدد من المنازل بمحلية بربر ما بين كلى وجزئي بمناطق( الخيراب والترزياب) .

وأضاف التقريرأنه يتم حاليا حصر الأضرار من قبل الدفاع المدنى والجهات المختصة.