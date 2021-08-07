موقع "كوفيد فاكس" يتوقع تطعيم 70% من سكان ليبيا بجرعتين بحلول 12 أغسطس

القاهرة - سامية سيد - توقَّع موقع "كوفيد فاكس" الدولى، المتخصص في إحصاء وتسجيل عمليات التلقيح في العالم ضد فيروس «كورونا»، أن تصل ليبيا إلى تطعيم 70% من سكانها بجرعتين في غضون 372 يومًا؛ أي بحلول 12 أغسطس 2022.



وذكرت بوابة الوسط الليبية، اليوم /السبت/، أنه على الرغم من إشارة الموقع - في بيانات دقيقة له حول عمليات التطعيم منذ انطلاقها قبل أسابيع ضد وباء «كوفيد- 19» - إلى تدني مرتبة ليبيا بسبب بطء توزيع اللقاحات سابقًا؛ فإنه كشف عن نصيب 11 جرعة لكل 100 شخص بمعدل أكثر من 23 ألف جرعة يوميًا، معتبرًا أنه "إذا استمر الأمر على هذا النحو، يمكن أن يكون لدى ليبيا 70% قد أخذوا التلقيح المضاد للفيروس.



وحتى أمس تلقى أكثر من 755 ألف شخص في ليبيا جرعة من اللقاح؛ أي نحو 11% من إجمالي السكان البالغ عددهم 6.87 مليون نسمة.



وفرضت ليبيا تدابير احترازية جديدة للحد من معدلات العدوى شملت إغلاق الحدود مع تونس المجاورة وإغلاق المقاهي والمطاعم، وحظر حفلات الزفاف والجنازات، ووقف وسائل النقل العام لمدة أسبوعين.