الاتحاد الأوروبى يهنئ هانز جروندبرج على تعيينه مبعوثاً أممياً جديداً لليمن

القاهرة - سامية سيد - هنأ الاتحاد الأوروبى، هانز جروندبرج على تعيينه مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وجاء ذلك فى بيان رسمى للاتحاد الأوروبى، أصدره على موقع الشئون الخارجية التابع له، أكد فيه: أن تهنئة بروكسل تأتي تقديراً مستحقاً لتفاني جروندبرج الفائق وجهوده الحثيثة لقضية السلام في اليمن خلال السنوات الماضية، كسفير للاتحاد الأوروبي في اليمن وكبير دبلوماسيي وزارة الخارجية السويدية.



وأضاف البيان: أن الصراع المدمر في اليمن دخل عامه السابع مؤخرًا، بما فاقم من أزمة الوضع الاقتصادي والإنساني هناك، لذا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة العمل عن كثب مع السفير جروندبرج بصفته الجديدة ومع المجتمع الدولي بشكل عام من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام وشامل، بقيادة الشعب اليمني.



وأوضح البيان أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع حد نهائي للصراع في اليمن بما يضمن حلا موحدا وذا سيادة ومستقر .



كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن أمس، عن تعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج، مبعوثًا جديدًا له إلى اليمن، بعد تأجيل لعدة أسابيع، حيث كانت الصين تنظر فيما إذا كانت ستوافق على التعيين، الأمر الذي يتطلب اتفاقًا في مجلس الأمن.



ووافق المجلس المكون من 15 عضوا على «جروندبرج» هذا الأسبوع، كبديل لمارتن جريفيث، الذي أصبح رئيس مساعدات الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن، على مدى السنوات الثلاث الماضية.