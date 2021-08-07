شكرا لقرائتكم خبر عن بكل سهولة.. خطوات قطع الإنترنت عن جهاز معين في المنزل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحياناً قد يحتاج مستخدم الإنترنت لقطع الخدمة عن جهاز معين في المنزل، حيث تتيح أغلب أجهزة المودم والخوادم هذه الميزة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة قطع الإنترنت عن جهاز معين في المنزل بكل سهولة.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “إذا احتجت أن تقطع الإنترنت عن جهاز معين بالمنزل؛ تستطيع عمل ذلك عبر أغلب أجهزة المودم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

– أدخل على إعدادات المودم.

– ثم قم بفتح الأجهزة المتصلة.

– ثم قم بفصل الإنترنت عن الجهاز الذي تريد.

وتابع أن خاصية الرقابة الأبوية Parental Control متاحة أيضا في بعض المودمات تتيح لك التحكم بالإنترنت.