شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة مكة»: القبض على مواطن قتل زوجته ودهسها بسيارته وفر هارباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا بتاريخ 25 / 12 / 1442ه عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع ، وقد تم بفضل الله تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وأوضحت شرطة مكة أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها، و جرم ايقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.