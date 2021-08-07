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شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة مكة»: القبض على مواطن قتل زوجته ودهسها بسيارته وفر هارباً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا بتاريخ 25 / 12 / 1442ه عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع ، وقد تم بفضل الله تحديد هوية الجاني والقبض عليه.
وأوضحت شرطة مكة أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها، و جرم ايقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.
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