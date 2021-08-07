شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الأمنية التي قادتها خلال العشرة أيام الأخيرة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت الداخلية في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ،أن الحملات الأمنية في الفترة من 19 / 12 / 1442 هـ الموافق 29 / 7 / 2021 م حتى 25 / 12 / 1442هـ الموافق 4 / 8 / 2021م، اسفرت عن ضبط 12899، مخالفًا، منهم 4130 مخالفًا لنظام الإقامة، و7721مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1048 مخالفًا لنظام العمل.

وأضافت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 322 شخصًا، 49% منهم يمنيو الجنسية، و 49% إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (51) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 70608وافدين مخالفين، منهم 58716 رجلاً، و11892 امرأة.

وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة 53815 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4406 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6380 مخالفًا.

وشددت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.