شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بمصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مشددا على أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له.



وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم السبت - إن الوزارة لم تصرح بشيء حول مؤشرات الثانوية العامة وتعمل على التصحيح ليل نهار، مؤكدا أن كل ما ينشر هو اجتهادات؛ بحثا عن القراء والمشاهدات فقط.