حملة التطعيم ضد كورونا حالت دون وقوع آلاف الوفيات المتوقعة في ألمانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصبح حريق الغابات الضخم الذي يجتاح شمال كاليفورنيا ثالث أكبر حريق في تاريخ الولاية، فيما يبدو أنه سيواصل تقدمه.



وتسبب الجفاف الذي يسيطر على غرب الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والذي يقول العلماء إنه يعزى إلى ظاهرة تغير المناخ، في جعلها أكثر عرضة للحرائق الضخمة والمدمرة.

وأتى حريق "ديكسي فاير" الذي اجتاح مدينة جرينفيل هذا الأسبوع، على أكثر من 1700 كيلومتر مربع منذ اندلاعه في منتصف يوليو/تموز.

وقال قائد شرطة مقاطعة بلوماس تود جونز الذي يساعد في تنسيق مكافحة الحريق، إن حجم الدمار كان هائلاً.

وأضاف الخميس: "عشت في جرينفيل طيلة حياتي، قلبي ينفطر على ما حدث هناك".

وتابع: "بالنسبة إلى الأشخاص الذين فقدوا مساكنهم وأعمالهم.. تغيرت حياتهم الآن إلى الأبد. كل ما يمكنني قوله هو: أنا آسف".

وبدت جرينفيل متفحمة ومدمرة، الجمعة، بعد انهيار المنشآت الخشبية بالكامل وتحول بعض المباني الحجرية إلى أنقاض.

وأوضح جونز أن هذا الحريق الضخم لم يسفر عن وقوع إصابات حتى الآن، لكنه شدد على أهمية استجابة الأشخاص الموجودين في طريقه لتحذيرات الإخلاء.

وقالت ريجينا روتليدج التي فرت من بلدة تشيستر مع احتدام النيران، إن التجربة كانت "مجهدة للغاية".

وأضافت لوكالة "فرانس برس": "يمكنكم أن تروا اللون الأحمر يتصاعد من التلال.. إنه وحش، هو حقاً كذلك".

ويكافح أكثر من خمسة آلاف إطفائي الحريق الذي يرسل سحباً هائلة من الدخان يمكن رؤيتها بسهولة من الفضاء.

وقال مديرو الحوادث، الجمعة، إنهم يتوقعون أن تؤدي الرياح العاتية إلى تغذية النيران.

وكانت هذه الرياح، بالإضافة إلى وجود تضاريس شديدة الانحدار ووفرة في الغطاء النباتي الجاف، تغذي ألسنة اللهب ما يصعّب مهمة الإطفائيين.

وتوسع حريق "ديكسي فاير" بين ليلة وضحاها وأصبح يغطي 175 ألف هكتار، وهي مساحة أكبر من المساحة التي أتى عليها "بوتليغ فاير" الذي عاث فساداً في ولاية أوريجون الشهر الماضي.

واحترقت آلاف الكيلومترات المربعة في غرب الولايات المتحدة هذا العام، وهي نتيجة مقلقة لاحترار الكوكب الذي أثر على أنماط الطقس.

وبحلول أواخر يوليو/تموز، ارتفع عدد الفدانات المحترقة في كاليفورنيا بأكثر من 250% مقارنة بالعام 2020 الذي اعتبر أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق الغابات في تاريخ الولاية الحديث.

وأثار حريق "ديكسي فاير" ذكريات مؤلمة خلفها حريق "بارادايس فاير" وهو أكثر حريق دموية في تاريخ كاليفورنيا الحديث.