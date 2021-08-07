السعودية ترحب بتعيين مبعوث أممي جديد لليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال بن فرحان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أرحب بتعيين السيد هانز غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".

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وأضاف وزير خارجية المملكة العربية السعودية أن "المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، تعيين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن جريفيث، الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

ويعد السويدي غروندبرغ المبعوث الأممي الرابع لليمن، منذ عام 2011، حيث سبقه المغربي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ والبريطاني مارتن جريفيث الذي تم تعيينه في أيار/مايو الماضي وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.