السيسي يوجه رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب السيسي: "أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو".

​وأضاف: "كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة".

​وودع المنتخب المصري لكرة اليد حلم تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، بعد هزيمته في نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 23-27.

ولا يزال لاعبو المنتخب المصري بإمكانهم تحقيق ميدالية لبلادهم، عندما يخوضون مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت، أمام الخاسر من لقاء الدنمارك وإسبانيا، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

دخل المنتخب المصري لليد التاريخ كونه أول منتخب عربي وأفريقي يصل لنصف نهائي منافسات كرة اليد في دورة ألعاب أولمبية.