حمد بن جاسم يدعو دول الخليج إلى اتخاذ "الإجراء المناسب" بعد الأحداث الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر بن جاسم، في تغريدات عبر صفحته على "تويتر"، أن "ظاهرة تزايد حوادث القرصنة وتفجيرات السفن التجارية في منطقة الخليج خطيرة وتتسبب في إرباك الملاحة وزعزعة الثقة في المنطقة، فضلا عما يترتب عليها من أبعاد اقتصادية مكلفة وخاصة في قضايا التأمين".

وشدد على أنه "ينبغي على دول الخليج أن تتخذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء لوقف القرصنة واستهداف السفن التجارية والعبث بالأمن"، مشيرا إلى أنه "من المعلوم أن لبعض دول الخليج نشاطات في أعالي البحار".

ويتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم وقع الأسبوع الماضي على ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها، وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران، وقالوا إنهم سيعملون مع حلفائهم للرد على الهجوم، في حين نفت إيران ضلوعها في الحادث وقالت إنها سترد على أي تهديد لأمنها.

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