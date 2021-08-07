شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات في الإمارات؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021 متابعات_الخليج 365 كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لكافة الجنسيات في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار التأشيرة السياحية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae . خطوات إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات - الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae . - اختيار القنوات الذكية. - تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام حسابك الشخصي. - اختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.. الإدارة (الإمارة) - الخدمة الرئيسية (التأشيرة) - الخدمة (عدة سفرات) - الخدمة الفرعية (سياحة طويلة الأمد 5 سنوات لكافة الجنسيات) - نوع الإجراء (إصدار لمجموعة عائلية). - تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - المسودات المرتبطة - مراجعة الطلب - الرسوم.