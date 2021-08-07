شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. الجيش الأمريكى يفرج عن 40 إرهابى من السجون لتنفيذ عمليات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات الاحتلال الأمريكى نقلت العشرات من إرهابيى تنظيم “داعش” من سجون ميليشيا “قسد” فى محافظة الحسكة بغية إعادة استخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن بالمنطقة.

وذكرت مصادر خاصة لسانا أن قوات الاحتلال الأمريكى نقلت 40 من إرهابيى تنظيم “داعش” المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية وسجن ما يسمى الدفاع الذاتي بمدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدته بمدينة الشدادى.

ولفتت المصادر إلى أن من بين هؤلاء الإرهابيين متزعم مجموعات تجسس في التنظيم الإرهابي وخبير تصنيع عبوات ناسفة.

ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” إلى المناطق الي تحتلها في سورية بعد تسليحهم وتقديم الدعم اللوجيستي لهم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكنية ومواقع الجيش العربي السوري والمرافق العامة.