نمر يفترس عاملة في حديقة للحيوانات البرية بتشيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الشرطة في تشيلي إن امرأة تعمل في حديقة للحيوانات البرية في تشيلي لقيت حتفها، الجمعة، بعد أن هاجمها نمر.



وكانت المرأة من بين موظفي التنظيف وأداء أعمال الصيانة في قفص النمور بحديقة سفاري في مدينة رانكاجوا التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي العاصمة سانتياجو.

وقالت السلطات إن المرأة التي توفيت أصيبت بجروح في العنق جراء هجوم النمر.

ذكر وليامز إسبينوزا من شرطة رانكاجوا أن المرأة "لم تدرك أن باب قفص النمر كان مفتوحاً وتعرضت لهجوم منه مباشرة مما تسبب في وفاتها على الفور".

ولم ترد حديقة رانكاجوا على طلب للتعليق، ولم تعرف حالة النمر.