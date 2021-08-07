العناكب تثير ذعر رائدة فضاء بالمحطة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت رائدة فضاء تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مشكلة حقيقية تواجهها في محطة الفضاء الدولية بسبب العناكب.



وأثارت رائدة الفضاء وعضو طاقم محطة الفضاء الدولية الحالية، ميجان ماك آرثر، الكثير من التساؤلات وردود الأفعال بعد منشور شاركته على "تويتر".

وعلى الرغم من أن رواد الفضاء شاركوا في أوقات سابقة عدة مشاهد غير متوقعة من محطة الفضاء الدولية، مثل صور الديدان المفلطحة، وبدلة الغوريلا الغريبة، لكن مشهد العناكب التي تطفو حول محطة الفضاء الدولية، لم يكن مجرد مشهد طبيعي، بل مشكلة عانت منها رائدة فضاء تابعة لـ"ناسا".

ونوهت رائدة الفضاء في منشورها إلى وجود مشكلة حقيقية تعاني منها بسبب خوفها من العناكب، حيث تتخيل القطع الصغيرة الطائرة والغبار داخل محطة الفضاء الدولية على أنها عناكب، وتخاف منها.

وغردت ماك آرثر: "هل من الغريب أنه بعد 100 يوم في المحطة الفضائية، عندما أرى قطعة صغيرة من الوبر أو طعام يطفو، يتفاعل جسدي بخوف على أنه عنكبوت، قبل أن يتمكن عقلي خلال جزء من الثانية من التعود، وأقول لنفسي: استرخ، أنت في الفضاء ، تذكري؛ لايوجد عناكب".

لكن حساب "تويتر" الخاص ببحوث محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة "ناسا"، تفاعل مع المنشور الذي حاز على الكثير من التفاعل، وأكد وجود العناكب سابقا في المحطة.

وقالت "ناسا": "لا توجد عناكب معك الآن، لكن نذكرك، كان هناك عناكب في محطة بهدف البحث"، حسب موقع "cnet".

وتابعت "ناسا": "تم إرسال عناكب الجرم السماوي الذهبية إلى الفضاء لدراسة ما إذا كانت العناكب تحيك شبكاتها بشكل مختلف في الجاذبية الصغرى وكيف تقوم بذلك".