شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار عدية فى السعودية و صحو فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع يتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن يستمر هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة. في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار.

الامارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح اليوم على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 14:10 والمد الثاني عند 00:01 ..والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:45 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:46 والمد الثاني عند الساعة 20:38 ..والجزر الاول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 03:30.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم السبت، شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا