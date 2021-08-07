هل الصداع النصفي مؤشر على الذكاء؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، عن مؤشر إيجابي يكمن وراء الإصابة المتكررة بالصداع النصفي، موضحاً أنه دليل على الذكاء العقلي.



وقال موافي، خلال برنامجه أمس «ربي زدني علماً» عبر قناة «صدى البلد»، إن أكثر أعراض الصداع يرجع إلى أسباب نفسية.

وأضاف: «إذا أحضرنا 100 مصاب بالصداع، سنجد أن المرضى لا يتخطون 10 منهم، والباقي صداع نفسي».

وذكر أن هناك نوعين من الصداع، الأول الصداع النصفي «السخيف» الذي يصيب النساء بصورة متكررة، والنوع الثاني هو الصداع العنقودي الذي يُصنَّف نفسياً لا عضوياً، مؤكداً أن الأذكياء أكثر عرضة للصداع النصفي من الأغبياء.