أولمبياد طوكيو يشهد 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أشخاص مرتبطين بالأولمبياد.



وكانت اللجنة قد سجلت أمس الأول الخميس أعلى حصيلة يومية للإصابات خلال الأولمبياد، منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن في أول تموز/يوليو الماضي، حيث أعلنت عن 31 حالة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد حتى الآن إلى 404 حالات.

وضمت قائمة الإصابات الجديدة اثنين من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، كما ضمت عددا من المتطوعين والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة وغيرهم.