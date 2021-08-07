المغرب يسجل 11358 إصابة بـ" كورونا " و76 حالة وفاة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة المغربية تسجيل 11 ألفا و358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8916 حالة شفاء و 76 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

و نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة في المغرب قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 676 ألفا و683 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 598 ألفا و958 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10163 حالة.