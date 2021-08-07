شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أردنيين من عائلة واحدة إثر حادث سير في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع حادث السير الذي تعرض له 5 مواطنين من عائلة واحدة في منطقة حائل في السعودية، وأسفر عن وفاة رب العائلة وزوجته وطفليهما وإصابة طفلتهما الثالثة.