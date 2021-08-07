شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 28 مهاجر عراقى غير شرعى فى لاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة حرس الحدود في لاتفيا، الجمعة إن 28 مهاجرا عراقيا اعتقلوا لعبورهم بشكل غير قانوني من بيلاروسيا في الأيام القليلة الماضية.

وجاء في بيان الوكالة، الذي نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية أنه تم الابلاغ عن 3 حالات عبور غير شرعي للحدود في الايام القليلة الماضية. واعتقل 28 شخصا في المجمل".

وأضاف البيان "بدأ تحقيق جنائي في عملية الاتجار بالبشر. تم إرسال المهاجرين إلى مركز احتجاز".

وتم احتجاز آلاف المهاجرين غير الشرعيين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العام.

ويتهم زعماء الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بالسماح للمهاجرين بالعبور للرد عليها لفرضها عقوبات اقتصادية على مينسك، التي تقول إنها لا تستطيع تحمل تكاليف تعزيز الأمن على الحدود.