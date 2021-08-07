شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين هجوم على دورية للجيش التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف دوريةً للجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد، على أيدي مسلحين.



وتقدَم الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، بصادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا من الجنود الذين سقطوا في ساحة المعركة مدافعين عن وحدة وسلامة الأراضي التشادية، ولحكومة جمهورية تشاد وشعبها، راجيا الشفاء العاجل للجرحى.



وجددت الأمانة العامة موقفَ المنظمة المبدئي المناهض لأشكال الإرهاب والتطرف العنيف كافة، مشددةً على تضامنها التام مع السلطات التشادية في حربها على الإرهاب.