شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 اشخاص وإصابة أخرين فى صاعقة رعدية باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر محلية وسكان في اليمن إن صاعقة قتلت 3 أشخاص وأصابت 3 آخرين في بلدة جحاف بمحافظة الضالع في جنوب البلاد يوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن الصاعقة وقعت بمنطقة جبل ثماد خلال قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية، مشيرة إلى أن المصابين الثلاثة حالاتهم خطيرة.

وتشهد معظم المحافظات اليمنية الجبلية والساحلية خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ في أبريل ويستمر حتى أغسطس، أمطارا غزيرة وعواصف رعدية ورياحا شديدة تخلف أضرارا فادحة بالبنية التحتية والممتلكات خاصة في محافظات صنعاء، والضالع، وذمار، وإب، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، وأبين، ولحج.

ولقي 21 فردا، منهم أطفال ونساء وسبع فتيات من أسرة واحدة، حتفهم غرقا في يوليو، بمحافظات شبوة والمهرة وأبين في جنوب وشرق البلاد إثر سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي في بحر العرب وخليج عدن.

وتحذر مراكز الأرصاد الجوية من اضطراب الأحوال الجوية في عدد من المحافظات اليمنية بالجنوب والشمال.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين مساء الأربعاء إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28 ألف شخص باليمن، وفقا للتقديرات الأولية، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية والمنازل والملاجئ في وقت يهدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بدخول البلاد في موجة ثالثة.