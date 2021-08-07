شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كبد الجيش اليمني، الجمعة، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر فادحة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- إن الجيش اليمني والمقاومة رصدوا محاولة مجموعة من مليشيا الحوثي مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة (رحبة)، مؤكداً أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع جميع تلك العناصر المهاجمة.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع وتحركات المليشيا الحوثية على امتداد الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.