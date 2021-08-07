الشرق الأوسط: الرئيس التونسي يعيّن عسكرياً وزيراً للصحة

الكويت - هبة التوبجي - عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن قبل نحو أسبوعين تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولى السلطة التنفيذية، وزيرا جديدا للصحة من كوادر الجيش.

وأوضحت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة: «أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة أمرا رئاسيا يقضي بتسمية السيد علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة».

وأدى الطبيب العميد علي مرابط والذي كان مكلفا الاشراف على حملة تلقيح قام بها الجيش في مناطق بالجنوب التونسي اليمين أمام رئيس الجمهورية.

ويخلف مرابط وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي الذي عينه رئيس الحكومة المُقال في 20 يوليو (تموز) الفائت.

ومرابط هو خامس وزير يتولى حقيبة الصحة منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) 2020 وذلك في ظرف سياسي وصحيّ متأزم.

وتعيين مرابط يأتي ضمن سلسلة من التعيينات التي قام بها سعيّد منذ توليه السلطة التنفيذية في 25 يوليو الفائت بعد أن عيّن وزيرا جديدا للداخلية والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال.

وسبق لسعيّد أن انتقد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أداء الحكومة وقال «تركوا العديد من المواطنين بدون الحد الأدنى من الأكسجين».

وشهدت تونس خلال الأشهر الفائتة تفشيا كبيرا لـ «كوفيد-19» وتالياً اكتظاظ المستشفيات مع نقص حاد في مادة الأكسجين. وتجاوز عدد الوفيات عشرين ألفا في حين بلغ عدد المرضى أكثر من 600 ألف منذ بداية الجائحة في 2020. والسبب وصول اللقاحات بشكل متأخر وعدم احترام القواعد الصحية والتباعد فضلا عن التجاذبات السياسية التي تنخر السلطة وصعوبة إقرار تدابير جديدة بالنظر للوضع الصعب الذي تواجهه البلاد التي سجلت منذ أسبوعين أسوأ معدل وفيات في العالم استنادًا إلى الأرقام الرسمية، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتمكنت تونس من جمع أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح من طريق هبات وعمليات شراء مباشرة، وتنظم الأحد يوما مفتوحا للتلقيح لمن تفوق أعمارهم أربعين عاما.

المصدر: الشرق الأوسط