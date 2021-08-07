رئيس الحكومة الليبية يهنئ جماهير كرة القدم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نهنئ جماهير كرة القدم على انتهاء الدوري الليبي الممتاز وفوز نادي الاتحاد بالبطولة ونبارك للفريقين روح المنافسة والحماس التي سادت اللقاء وحظ أوفر لنادي الأهلي".

يذكر أن نادي الاتحاد الليبي، تأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل (2021-2022)، بعدما توج بلقب الدوري الليبي الممتاز (2020-2021).، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.

ويأتي تتويج الاتحاد بلقب الدوري الليبي الممتاز للمرة الـ17 في تاريخه، بعد حسم النهائي أمام نظيره الأهلي طرابلس بركلات الترجيج (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.