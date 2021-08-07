شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعين منير عبد النبى مديرا جديدا للقضاء العسكري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد أمرا رئاسيا بتكليف العميد القاضى منير عبد النبى بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، بحسب موقع "إذاعة موزاييك" التونسية.
ويخلف منير عبد النبى فى هذا المنصب العميد قاضى توفيق العيونى الذى أنهى الرئيس قيس سعيد تكليفه بمقتضى أمر رئاسى صادر فى 27 يوليو الماضي.
وبحسب نص البيان فقد صدر بالرائد الرسمى بتاريخ 5 أوت 2021 أمرا رئاسيا يقضى بتكليف العميد القاضى منير عبد النبى بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
ويخلف منير عبد النبى فى هذا المنصب العميد قاضى توفيق العيونى الذى أنهى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تكليفه بمقتضى أمر رئاسى صادر فى 27 جويلية الماضي.