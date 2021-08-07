شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها تعمل بنشاط مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية من خلال جميع آليات الارتباط والتنسيق الرسمية وغير الرسمية لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.

وأضافت اليونيفيل - في بيان مساء اليوم - أنه عند الظهيرة، رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان إطلاق صواريخ من خارج منطقة عملياتها في جنوب لبنان باتجاه الجولان الذي تحتله إسرائيل، وأعقب ذلك على الفور تقريبا رد مدفعي من إسرائيل على محيط منطقة كفر شوبا.

وأجرى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اتصال مباشر مع الأطراف، داعيا الجميع إلى وقف إطلاق النار على الفور، مؤكدا أن الوضع خطير للغاية في ظل الأعمال التصعيدية من الجانبين خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت اليونيفيل أنها تعمل بنشاط مع الأطراف من خلال جميع آليات الارتباط والتنسيق الرسمية وغير الرسمية لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة.

وأشارت إلى أنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء منطقة العمليات.

وجددت اليونيفيل دعوتها الأطراف إلى وقف إطلاق النار والحفاظ على الهدوء حتى تتمكن من بدء التحقيق.