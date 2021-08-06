شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توضح موقف «الرصيد الدائن» للعميل عند إصدار الفواتير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنه في حالة وجود «رصيد دائن» للمشترك يتم الخصم منه عند صدور أي فواتير.
وتلقت الشركة عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين»، بموقع “تويتر” تساؤلا قال فيه أحد المستفيدين: “دفعت مبلغاً حفاظاً على استمرار الخدمة؛ فكيف أستفيد من المبلغ المتبقي بعد تصحيح الفاتورة؟ وكم المبلغ الصحيح بعد تعديل الفاتورة؟”.
وأشارت الشركة إلى أنه عند صدور أي فواتير يتم الخصم من الرصيد الدائن، وإذا أراد المشترك استرداد المبلغ، فإنه يتم التواصل معها عبر البريد التالي ([email protected])
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