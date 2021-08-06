سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: هجمات "حزب الله" ستلحق كارثة فادحة بلبنان كله

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب إردان: "تعتبر إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث في أراضيها، وهجمات حزب الله الإرهابية على مواطنينا يمكن أن تؤدي إلى كارثة ودمار هائل في لبنان"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتابع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "يحاول حزب الله صرف الرأي العام عن مسؤوليته عن انهيار الدولة".

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ودعا المجتمع الدولي إلى "التأكد من أن أي مساعدة يحصل عليها لبنان لا تصل إلى حزب الله".

وأضاف إردان: "هجمات حزب الله الإرهابي وعجز الحكومة اللبنانية سيلحقان كارثة كبيرة بلبنان برمته".

وختم رسالته بالقول: "لن تسمح إسرائيل بإيذاء مواطنيها ولن تتردد في الرد والإضرار بالبنية التحتية الإرهابية لـ "حزب الله" المنتشرة في جميع أنحاء لبنان وتهدد أمن إسرائيل ومواطنيها".

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وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر": "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف). حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية".

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