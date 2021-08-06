شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح عقوبة استخدام مُضافات أو مواد غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، عن عقوبة استخدام مضافات أو مواد غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة. وأوضحت أن استخدام هذه المواد يُعد مخالفة نظامية تعرّض مرتكبيها لغرامات مالية، بواقع 15 ألف ريال لكل من المصنع والمستودع ومركز التوزيع. يُذكر أن الهيئة تتولى مهام الرقابة لمنع تداول المنتجات المخالفة في الأسواق بشكل عام، وذلك من خلال فرق رقابية وجولات تفقدية على منافذ البيع.

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