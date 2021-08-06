شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على درجات الحرارة المُسجلة بمصايف المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الجمعة في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 32 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي :

– الطائف 32.

– أبها 30.

– الهدا 29.

– تنومة 28.

– بلجرشي 27.

– الباحة 26.

– الشفا 26.

-. بللحمر 26.

– النماص 24.

– السودة 22.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة )، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية.

في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.