ضبط معمل تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستخدمه عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية بالدمام. وأوضحت الوزارة، أن التوصيلات الكهربائية تتم صناعتها داخل المعمل يدويًا والادعاء بأنها منتجات مستوردة. وأشارت إلى أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية، مؤكدة أنه تم إغلاق المستودع وتوقيف القائمين عليه وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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