شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأمطار ترسم أجمل الأجواء في أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق المصور “رشود الحارثي”، الأمطار التي هطلت على مدينة أبها خلال الأيام الماضية، والتي رسمت أجمل الأجواء. ومع استمرار هطوط الأمطار جذبت هذه الأجواء الأهالي من السكان والزوار للخروج والاستمتاع بالأجواء من أعالي سفوح الجبال. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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